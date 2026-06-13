時代とともに変わっていく学校。「夏の暑さ対策」もひと昔前とは様変わりし、“ウォーターサーバー”を設置したり“日傘OK”の学校も増えています。【写真を見る】“日傘登校”や“校内ウォーターサーバー”「イマドキの学校事情」〜暑さ対策編〜【THE TIME,】 市から配布も…ランドセル保冷剤学校での暑さ対策として何をしているか？街で聞いてみるとー▼小6女子：「ハンディファン持って行っている」▼小6女子：「ネックク