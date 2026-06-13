カメが見せた「美意識高すぎ」な姿がSNSで話題を集めている。【映像】「保湿は大事」直にうるおいを求めるカメ（実際の映像）投稿したのは徳島県にある「日和佐うみがめ博物館カレッタ」のXの公式アカウント（＠caretta3）。チュウゴクセマルハコガメのむさしくんが、加湿器から出ている水蒸気を直接浴びる様子を撮影し、Xに投稿した。同館の飼育員によると、チュウゴクセマルハコガメは湿度が高い環境を好むため、低かった