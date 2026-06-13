首都直下地震について、政府は今後10年間で、被害を「半減以上」とする目標を決定しました。減災目標の達成に向けては「感震ブレーカー」の普及がカギになりそうです。■死者最大1万8000人…首都直下地震の被害想定は今後30年以内におよそ70％の確率でおきるとされる首都直下地震。政府は去年12月に、被害想定をおよそ10年ぶりに更新しています。新しい被害想定では最悪の場合に▼死者が約1万8000人、▼全壊・焼失棟数が約40万棟に