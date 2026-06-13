TBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』は6月14日、最終話を迎える。「天才」すぎるがゆえに周囲から孤立していた宇宙物理学者・伍鉄文人（演：堤真一）が、車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」（以下、ブルズ）との出会いをきっかけに成長を遂げていく物語が、ついにそれぞれの未来へ向かって終結する。【写真で見る】主演・堤真一らが最終話で届ける“ギフト”とは？・・・ドラマ『ＧＩＦＴ』場面写真宇宙を取り巻く“破壊と再生”にもなぞ