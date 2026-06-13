北海道を拠点に全力のパフォーマンスを展開するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。地元・北の大地からいよいよ全国へと自分たちの音楽が届く。大きな節目を迎えた今、メンバーの山田一十（やまだ・いと）がインタビューに応じ、作品に込めた不器用な胸の内と、ステージに懸ける熱い覚悟を語ってくれた。（「推し面」取材班）「率直にすごくうれしいなって思ったのと、グ