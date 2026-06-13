12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、ヤクルト・塩見泰隆について言及した。この日33歳の誕生日を迎えた塩見は、同日のソフトバンク戦に『4番・指名打者』で出場し、2−2の6回一死満塁の第3打席、上茶谷大河が投じた初球のカットボールをセンターへ犠牲フライ。これが決勝点になった。笘篠氏は「外国人2人がちょっと当たっていない。そういった中で、4番を任された塩見がチーム