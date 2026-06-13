フランス大使館のSNS投稿が反響サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ初戦のオランダ戦に臨む。欧州組が大半を占める今大会、元日本代表戦士から活躍に期待が寄せられた中で、お披露目された語学力に驚きの声が広がった。注目を浴びたのはフランス大使館のSNS投稿。公式Xにアップされた動画には日韓W杯で日本を率いたフィリップ・トルシエ氏とW杯4大会に出場した元日本代表GKの川島