暑い季節のパンツスタイルは、蒸れや張り付きが気になることも。そんな悩みに寄り添ってくれそうなのが、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の接触冷感機能付きアイテムです。触れた瞬間にひんやり感じる素材を採用したパンツは、暑い日のお出かけに活躍。快適な穿き心地とおしゃれ見えを兼ね備えた、夏に頼れる一本をチェックしてみて。 さらっと着るだけでサマになる夏の柄パンツ 【AMERICAN HOLIC】「アソ