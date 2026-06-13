これは知人のA子さんに聞いたお話です。高校1年生の時に憧れの和食屋さんでバイトを始めたA子さん。そこで待ち受けていたのは、戦場のような忙しさとベテラン女性スタッフによる厳しい洗礼でした。しかし、その厳しい言葉の裏には、想像もしなかった深い愛情が隠されていたのです。 憧れの和食屋さんでバイト開始！ 待ち受けていた戦場と恐怖の洗礼 高校1年生になったA子さんは、ずっと憧れていた近所の和食屋さんで念願のア