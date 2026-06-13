研鑽への自負鎌田大地（29）の言葉には、いつも不思議な温度がある。大げさに喜ぶことはない。強い言葉で自分を誇示するわけでもない。どこか飄々(ひょうひょう)と、淡々としている。だが、その静かな口調の奥には確かな熱さ、自信がある。昨年10月、日本代表はブラジルを相手に歴史的な勝利を収めた。２点を先制されながら、後半に３点を奪って３-２の逆転勝ち。カタールＷ杯でドイツとスペインを破った日本が、再び世界の強豪を