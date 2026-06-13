バラエティー番組でも活躍した俳優の中村玉緒さんが肺炎のために亡くなった。2026年6月12日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は中村さんの明るい人柄を偲んだ。台本のある役者から、バラエティーに舵を切る中村さんは1939年京都市生まれで、父が歌舞伎俳優の二代目中村鴈治郎、兄は四代目坂田藤十郎という役者一家で育った。夫は俳優の勝新太郎さん。中村さんの温かいキャラクターがクローズアップされたのは1992年