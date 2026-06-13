女優の小林綾子が12日、自身のインスタグラムを更新。「渡鬼」メンバーで今年9月1日に100歳の誕生日を迎える演出家を囲むショットを投稿した。 【写真】9月には100歳に包み込むような穏やかな笑み 小林は「石井ふく子先生にお会いしてきました」と報告。「先月のtoa―toa朗読劇ライブでお借りした台本のお礼とそのご報告などさせていただきましたよ」と続けた。「toa―toa」は小林と女優・藤田朋子のユニ