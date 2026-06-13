連載「北中米W杯Data Lab.」第1回、2022年カタール大会で見えた傾向（前編）北中米ワールドカップ（W杯）の激闘の裏側で、何が起きているのか――。史上初の3か国共催、出場48チームが全104試合を戦う世界最高峰の舞台を、FIFAが試合後に公開するデータを最新AIで読み込みながら、アナリストが分析していく連載「北中米W杯Data Lab.」。第1回はサッカー界における近年のデータ革新を踏まえながら、2022年カタールW杯でFIFAが公開