☆楽天―広島（１４：００・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天＝早川、広島＝森下広島は１２日もビジター（楽天モバイル最強パーク宮城）で楽天に１―２と敗れた。これで交流戦のビジターは２５年６月１４日の日本ハム戦（エスコン）から９連敗。球団では２１年５月２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）から●●△●△●●●●●●の９連敗と並んでワーストとなった。１０連敗となると球団ワースト更新となるだけになんとかここで