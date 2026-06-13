県民の安全を守る警察官。その養成機関である警察学校に、寺澤達哉キャスターが1日体験入校をしてきました。訓練は厳しいですが、仲間との絆の強さも感じました。寺澤キャスター「長野県警の警察学校にやってきました。きょうは特別に、授業などの1日体験ができるということで頑張っていきたいと思います」警察学校の1日は点呼で始まります。和泉勇輝 巡査（33）「初任科1組、総員28名、欠員2名、現在員26名！」警察官