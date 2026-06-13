日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１３日、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）が９日、肺炎のため亡くなったことを報じた。父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという芸能一家に生まれ、勝新太郎さんとのおしどり夫婦としても知られた。女優としては主に大映映画の名脇役として活躍。１９９０年代から天