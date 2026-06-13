サッカー日本代表DF長友佑都（39）が、日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（後10：00）で単独インタビューに応じ、日本史上初となる5大会連続のFIFAワールドカップ出場への思いや、家族との知られざるエピソードを語った。【写真】妻・平愛梨に単独取材「W杯選考 涙の裏側」取材を担当したのは、長友の明治大学時代の後輩でもある日本テレビの山本紘之アナウンサー（37）。これまで幾度も取材を重ねてきた間柄だからこそ引き出