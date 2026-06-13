なにわ男子の藤原丈一郎とKis-My-Ft2の宮田俊哉が、あす14日放送のテレビ朝日バラエティー『DUAL2 〜文武両道アスリート極限サバイバル〜』Episode 5（毎週日曜深0：10※関東ローカル）に出演する。【番組カット】リアクション最高！驚く様子の藤原丈一郎身体能力や技術だけでなく頭脳も求められる現代スポーツ界において、“文武両道”に注目した文武両道アスリート開発サバイバルプロジェクト放送する同番組。選ばれしトッ