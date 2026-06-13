物価高や共働き世帯の増加などを背景に冷凍食品の需要が拡大している。コンビニは常温販売が中心のおにぎりやパンでも冷凍食品を展開し、スーパーも大容量の商品を拡充するなど、小売り各社が消費者の時短や節約ニーズの取り込みに力を入れている。ローソンは今年に入り、一部地域で展開していた冷凍おにぎりの販売を全国１万４０００店舗に拡大した。できたてのおにぎりを工場で急速冷凍した商品で、ラインアップは「胡麻さけ