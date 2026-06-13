スポーツ専門局「ESPN」電子版は12日（日本時間13日）、メッツの補強について「本当に終わっている」と報じた。デービッド・スターンズ編成本部長とスティーブ・コーエンオーナーは、MLB史上最悪のオフシーズンを過ごしたのかもしれない。彼らは看板選手のピート・アロンソ（31）に高額契約を払いたがらず、その結果、一塁の攻撃力も守備力も悪化した。有望株を放出して獲得したフレディ・ペラルタ投手（30）は、防御率4.04