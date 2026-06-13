2023年 前回の杭州・アジア大会。陸上男子200mでアジア最速の男となった三重県松阪市出身の上山紘輝選手、27歳。 【写真を見る】優勝後にスランプ…｢試合になるとうまく走れない｣ 陸上200ｍの前回王者･上山紘輝(27) 復活かけた肉体改造で連覇なるか【アジア大会 愛知･名古屋】 あれから3年。5月29日、大阪の陸上競技場で黙々と練習に取り組んでいました。 そんな三重のスピードスターが挑むのは、今年9月に開幕する