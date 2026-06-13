MATCH 03グループB第1戦2026年6月13日 4:00キックオフ（会場：トロント・スタジアム）ボスニア・ヘルツェゴビナ 1-1 カナダグルーブBの初戦では、開催国の1つであるカナダが登場。欧州予選プレイオフでイタリアを撃破したことでも話題を呼ぶボスニア・ヘルツェゴビナとの一戦となった。カナダはスピード豊かな右ウイングのタジョン・ブキャニャン、左ウイングのリアム・ミラーの仕掛けを軸に攻撃を展開。前半16分には右サイドか