忙しく働いていれば、自然と体力も鍛えられる――そう思っている人もいるかもしれない。しかし、日々の仕事で感じる疲れと、体力を伸ばすために必要な負荷は別物だ。負荷には、体を強くするものと、ただ余力を削るものがある。1万人以上の患者を診てきた医師が、科学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、体力をつけるためのヒントを紹介する。体に必要な「負荷」を見極める