◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンを外れた。前日１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。状態が心配されていた。試合前にメディアの取材に応じたロバーツ監督によると、「投手・大谷」の次回登板は予定通り１７日（同１８日）の本拠地