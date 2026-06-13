米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がブルージェイズのアレハンドロ・カーク捕手（27）が12日（日本時間13日）60日間の負傷者リスト（IL）から復帰、「4番・捕手」でスタメンに名を連ねたと報じた。カークは2022年と2025年にオールスター選出、攻守に優れ、2025年のポストシーズンは5本塁打と大舞台でも結果を出している。カークは4月上旬に左親指を骨折、手術を受けて以来、欠場。今季出場はわずか5試合で、チームも33