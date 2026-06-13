FIFAワールドカップ2026・グループB第1節が現地時間12日に行われ、カナダ代表とボスニア・ヘルツェゴビナ代表が対戦した。北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026の大会2日目には、共催国の一つであるカナダ代表が登場。2大会連続の出場となるカナダ代表の前に立ちはだかるのは、2014年のブラジル大会以来、3大会ぶりのワールドカップを戦うボスニア・ヘルツェゴビナ代表だ。試