ベランダにハチの巣を見つけると、すぐに駆除業者へ依頼したくなるかもしれません。特にスズメバチのように危険なハチなら、早めの対応が大切です。ただし、自治体によっては、相談窓口を設けていたり、防護服や駆除道具を貸し出したり、条件付きで無料駆除を行ったりする場合があります。 自治体が対応してくれるかは地域によって違う 林野庁は「刺す蜂の中で怖いのは、スズメバチとアシナガバチです。特にスズメバチは