今週から函館競馬が開催し、北海道シリーズの始まり。そして上半期の締めくくりとなる宝塚記念です。一昨年までは6月の最終週だったのが、昨年から2週目に早まったからなのか出走馬が豪華メンバーになり、嬉しいのですが、担当する馬が出走する側からすると相手強化に苦笑いではないでしょうか。私が担当する馬はメイショウタバルで有力馬なのですが、タバルは相手より自分の競馬ができれば、という馬なので、とはいえこの強力