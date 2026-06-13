Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』に出演し話題を集めた陸上選手のキム・ミンジが、スイムウェア姿を披露した。キム・ミンジは6月11日、特別なコメントを添えることなく、中国・上海のホテルのプールで撮影した写真を公開した。【写真】“陸上界のカリナ”、スイムウェア姿公開された写真でキム・ミンジは、ホワイトトーンのスイムウェアを着用し、上海の夜景をバックにゆったりとした時間を過ごしている。カメラを