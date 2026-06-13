かわいらしいキャラクターたちに癒やされる「すみっコぐらし」とピザーラの人気コラボが、この夏も登場します。2026年6月10日（水）から全国のピザーラで販売される『すみっコぐらしスペシャルパック』は、ピザーラだけのオリジナルデザインお茶碗とシールがセットになった特別企画。おいしいピザと一緒に、食卓を楽しく彩る限定アイテムを手に入れられるチャンスです♡ 忍者デザインがかわ