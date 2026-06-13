阪神は12日、オリックスとの試合（京セラD）に1−2で敗戦。1回裏に2者連続被弾を受け、1点差まで追い上げるも及ばなかった。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では阪神投手陣の被本塁打の数が話題に。4連敗を喫した阪神は、4試合で12被弾と苦しんでいる。解説で出演していた笘篠賢治氏が「普通のセ・リーグのリーグ戦じゃ考えられないですよね…」と話すと、同じく解説の野村弘樹氏は「いろいろ考えさせられ