12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と野村弘樹氏が、同日の中日戦でロッテ戦でノーヒットノーランを達成した以来の2勝目を挙げた日本ハム・細野晴希について言及した。細野は中日打線に対し、3回以降は毎回のように走者を背負う投球も、6回2/3・111球を投げ、6被安打、11奪三振、1失点にまとめ2勝目。笘篠氏は「やっと勝てました。ノーヒットノーランの後がずっと続かなかったの