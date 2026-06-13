「セブンイレブン」は、6月16日（火）から、ストローで混ぜながら楽しむ新感覚の「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」と「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」を、沖縄県を除く全国の店舗で順次発売する。【写真】果肉感が楽しめる「いちごミルク」も！新登場の和スイーツ2種詳細■しあわせ食感のわらびもちを堪能今回登場する「まぜまぜスイーツ」は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせてストロー