現地６月11日に開幕した北中米ワールドカップ。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦では、開催国メキシコが南アフリカに２−０で快勝を収めた。この一戦は、いきなり荒れ模様となった。メキシコに１人、南アフリカの２人、なんと計３人の一発退場者が出たのだ。離脱した遠藤航に代わってキャプテンとなった板倉滉は、「試合は見ていない」としながらも、レッド３枚について「１試合目から３枚出るというのは、こ