サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は１２日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開として調整した。前日には主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝の離脱が発表され激震が走った森保ジャパン。練習開始はチームミーティングが延びたことから、当初の予定より２８分遅れでスタートした。雨が降りしきる中、２日後のオランダ戦に向けて体を動かした。公開された冒頭の練習ではＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が「