【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は12日、カタールが自国にある世界最大規模の液化天然ガス（LNG）拠点が攻撃されるのを回避するため、イランと秘密協議していたと報じた。イランが攻撃しない見返りに、カタールがLNG生産を停止してエネルギー価格を高騰させ、米国とイスラエルに攻撃をやめるよう圧力をかける内容だったという。同紙によると、このLNG拠点はラスラファン。米イスラエルが2月28日にイラン攻撃を