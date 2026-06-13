韓国の男性7人組「BTS」が13日までに公式X（旧ツイッター）を更新。12日に行われた世界ツアーの韓国・釜山公演の開始が大幅に遅れたことを謝罪した。BTSをめぐっては、12日開催の韓国・釜山公演で予定開演時間よりも約1時間15分遅れてスタートした。「こんにちは、HYBEです」と書き出し、「6月12日に開催されたBTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN公演を観覧しに来ていただいたすべての観客の皆様に対し、公演の開始の遅延に