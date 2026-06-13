「ホワイトソックス−ドジャース」（１２日、シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手がスタメンを外れた。先発オーダーが発表された直後、本人は自身のインスタグラムで愛犬・デコピンの動画を投稿した。大谷が投稿したムービーでは、一升瓶のぬいぐるみで遊ぶデコピンの姿が。しかし高所から落としてしまい、固まってしまっている。大谷は前日のパイレーツ戦で１３号弾を含む４打席連続出塁をマークするも、七回の第５打席で代