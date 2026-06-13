◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしているホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ドジャース戦の試合前にメディア対応した。米メディアから両親が渡米してきたことを確認された村上は「来ています。プレーを見せたかったですけど、また来れると思うので、それまでにしっかり