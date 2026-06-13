北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄で潮位が高くなるおそれ ６月１５日の新月の前後は大潮の時期にあたり、満潮の時間帯を中心に潮位が高くなります。 北陸地方、西日本と沖縄地方の沿岸の一部では、海岸や河口付近の低い土地で浸水や冠水のおそれがあり、気象庁が注意するよう呼びかけています。 満潮の時間帯を中心に、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれ ６月１５日の新月の前後は大潮の時期にあたるため、満潮の