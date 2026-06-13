12日の参議院本会議において、個人情報保護法改正案などをめぐる質疑が行われ、公明党の司隆史議員が松本尚デジタル大臣を追及した。これまで本人同意が原則であった個人データの第三者提供について、同意を不要とする新たな特例が盛り込まれたことをめぐり議論が交わされ、松本尚大臣の答弁中に議場内にヤジが響き、ざわつく場面もあった。 【映像】国会ざわつき&ヤジの瞬間（実際の様子）医療情報分野の研究に携わ