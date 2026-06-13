オランダ戦に向けた練習に臨む日本代表＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は12日、米テネシー州ナッシュビル近郊で大半を非公開とし、14日（日本時間15日）のオランダとの1次リーグF組初戦に向けて調整した。公開された冒頭では雨の中、新主将の板倉（アヤックス）らがボール回しなどで体を動かした。負傷離脱した遠藤（リバプール