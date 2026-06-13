タレントの高野真央（22）が、12日発売の『FRIDAY』（2026年6月26日・7月3日合併号）の表紙と巻頭12ページに登場する。7月29日に発売予定の1st写真集（タイトル未定）からスペシャルカットが先行公開された。【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央今回公開されたカットは、ベトナムのリゾート地・ムイネーで撮影されたもの。海を望むインフィニティプールでのビキニ姿や、息をのむほど美しいTバックショットなどを披