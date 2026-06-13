まもなく80歳の誕生日を迎えるトランプ大統領。今、ホワイトハウスやワシントンの歴史ある景観を自身の好みに塗り替える計画を強硬に進めており、現地では物議を醸している。歴史や民主主義の伝統を軽視するかのような数々の計画の背景には、いったい何があるのだろうか。【映像】ホワイトハウスに設営される格闘会場のイメージ図（拡大）ニュース番組『わたしとニュース』では、このワシントン改造の実態について、早稲田大学