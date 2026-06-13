今回は、女友達の彼氏の略奪に失敗した女のエピソードを紹介します。女友達と別れると思ったのに…「以前キャバクラで働いていたとき、東京の会社で人事をしている男性と知り合い、『俺の会社で働いてみなよ』と誘われたので、入社したんです。すると驚いたことに、私の大嫌いな女友達が同じ部署にいたんです。女友達は、同じ部署にいる社長の息子と付き合っているみたいでした。そこで私は『女友達の彼氏を略奪してやろう』と思い