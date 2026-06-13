主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月12日（金）に放送された最終回では、“サレ夫”である主人公・高坂葵（白洲迅）が、“シタ妻”の美月（桜井日奈子）に意外な提案をした。【映像】美月と向き合う決意をする葵◆「一度は夫婦になった君のことを、俺は知りたい」最終回では、美月の不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）が炎上騒動の釈明を行うため、取引先向け説明