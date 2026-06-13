【北中米W杯グループリーグ第1節】(トロント)カナダ 1-1(前半0-1)ボスニア・ヘルツェゴビナ<得点者>[カ]サイル・ラリン(78分)[ボ]ヨヴォ ルキッチ(21分)<警告>[カ]アリスター・ジョンストン(11分)、リュク・ド・フジュロル(53分)[ボ]エルメディン・デミロビッチ(45分)、ヨヴォ ルキッチ(45分+1)、二コラ カティッチ(90分+3)観衆:43,002人