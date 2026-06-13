パ・リーグ.com／パーソル パ・リーグTV公式Xは6月10日に投稿を更新し、東北楽天ゴールデンイーグルスの三木肇監督（49）が休養することを発表した。球団は三木監督との双方協議により、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行を務めることで合意。6月10日の読売ジャイアンツ戦から、塩川ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ると伝えている。 ひろゆき氏、阿部前監督辞任に「子ど