元プロ野球選手の杉谷拳士（35）は6月10日に自身のInstagramを更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）との2ショットを公開した。投稿では、村上がリハビリ中のためプレーする姿を見ることはできなかったとしながらも、「お会いできただけでも特別な時間でした」と報告。苦しい時期を乗り越え、再びグラウンドで躍動する姿を楽しみにしているとエールを送っている。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた