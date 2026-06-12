「ケースティファイ（CASETiFY）」が、エヴァンゲリオンとのコラボレーションコレクションから新作を発売した。CASETiFY公式オンラインストアおよびCASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店で取り扱っている。【画像をもっと見る】新作は、機体やパイロットを象徴するカラー